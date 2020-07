Kunstwerk Hobbemaplein kost bijna een miljoen euro

Meer in

Een groot kunstwerk dat op het Haagse Hobbemaplein zou komen, wordt drie keer duurder dan eerder gedacht. De zogenaamde landmark gaat niet ruim drie ton kosten, maar bijna 950.000 euro. Daarom wil wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) nu eerst overleggen met de gemeenteraad of die het nog wel verantwoord vindt om dat geld eraan uit te geven, meldt mediapartner Omroep West.

‘Het college is van mening dat de kosten voor een impuls van het Hobbemaplein, drie keer hoger dan aanvankelijk was begroot, te hoog zijn om zomaar tot besluitvorming over te gaan’, stelt hij. Bovendien zegt Bredemeijer het ‘te betreuren’ dat het zo loopt.

Het kunstwerk zou een soort kroon moeten worden op de herinrichting van het plein in de Schilderswijk. Maar het werd een bron van verdeeldheid. Toen het ontwerp – een achtvorm, waarop in verlichte letters ‘Hobbema’ staat – in 2018 werd gepresenteerd zei een deel van de wijk zich overvallen te voelen.