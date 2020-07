Milieuzone uitgebreid: alleen dieselvoertuigen vanaf 2014 komen Den Haag nog in

De gemeente Den Haag heeft de plannen voor de uitbreiding van de milieuzone in de stad concreter gemaakt. Auto’s en bestelwagens die op diesel rijden en voor 2006 zijn gebouwd, mogen vanaf midden 2021 de milieuzone niet meer in. Voor vrachtauto’s op diesel wordt de bestaande milieuzone aangescherpt en uitgebreid met autobussen, meldt mediapartner Omroep West.

Vanaf 2022 zijn alleen nog vrachtauto’s en autobussen met emissieklasse 6 toegestaan, dit zijn dieselvoertuigen met een bouwjaar vanaf 2014. ‘Hiermee zetten we weer een stap richting schonere lucht in Den Haag, voor alle Hagenaars die elke dag last hebben van de gevolgen van vieze lucht’, stelt wethouder Liesbeth van Tongeren (GroenLinks).

De milieuzone is vorig jaar al aangekondigd door het stadsbestuur. De milieuzone is begrensd tot de centrumring – met als toevoeging van de noordzijde, waar de huidige milieuzone in overleg met bewoners uitgebreid wordt met het Telderstracé.

Inwoners die een dieselvoertuig hebben en straks de stad niet meer in mogen, kunnen gebruik maken van de omruilregeling. Zij krijgen dan een tegoedbon van duizend euro die kan worden gebruikt voor een (elektrische) fiets, het gebruik van een deelauto, een elektrische brommer of scooter of voor een ov-tegoed.