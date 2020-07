Perronopgangen in fietstunnel Hollands Spoor gaan dicht

De bereikbaarheid van de perrons op Den Haag Hollands Spoor zorgt voor een botsing tussen de Haagse gemeenteraad en wethouder Boudewijn Revis (VVD), meldt mediapartner Omroep West. Een grote meerderheid wil dat de perrons bereikbaar blijven via de fietserstunnel. Maar volgens wethouder Revis is dat onmogelijk want de afspraken tussen de gemeente, NS en ProRail liggen al lang vast. Volgende week worden de trappen gewoon afgesloten, zei Revis woensdagavond.

Al enige tijd wordt gewerkt aan de vernieuwing van Hollands Spoor. De bestaande reizigerstunnel in het station zelf wordt doorgetrokken naar de Laakzijde. Daar komt ook een entree tot het station, met daar omheen winkels. Als die nieuwe ingang in gebruik wordt genomen worden de toegangen naar de perrons vanuit de fietserstunnel afgesloten en zijn de perrons alleen via de centrale hal te bereiken. De belangrijkste reden voor de nieuwe tunnel als entree voor de perrons zou zijn dat het handiger is om hier poortjes voor de OV-chipkaart aan te leggen.

Bewoners van beide zijden van het station, fietsers en een groot deel van de Haagse gemeenteraad voelen daar niets voor. Zij wijzen erop dat de perrons daardoor minder goed bereikbaar worden. Een motie van de PvdA om de doorgangen in de fietserstunnel open te houden kreeg woensdagavond een meerderheid van dertig tegen twaalf stemmen. Alleen de VVD, PVV en de ChristenUnie/SGP stemden tegen.

Toch zegt Revis de motie niet te kunnen uitvoeren omdat het besluit over het afsluiten van de doorgangen al lang geleden is genomen door een vorige gemeenteraad. ‘U kunt wel een mening hebben en vinden dat uw voorgangers een verkeerde beslissing hebben genomen’, zei hij tegen de gemeenteraad. ‘Maar feit is dat zij opriepen om iets te doen aan Hollands Spoor. Het open houden van de doorgangen betekent dat er poortjes geplaatst moeten worden en dat kost vele miljoenen.’

Revis waarschuwde voordat de raadsleden over de PvdA-motie moesten stemmen dat hij het voorstel niet zou kunnen uitvoeren. ‘De motie is onuitvoerbaar en ongedekt. De doorgangen gaan volgende week dicht.’ Een meerderheid negeerde de waarschuwing en stemde toch voor de PvdA-motie.