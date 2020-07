Protestmars tegen wegafsluitingen Stationsbuurt en Schilderswijk

Om het sluipverkeer in de Haagse Stationsbuurt en Schilderswijk te weren, is het sinds 22 juni niet meer mogelijk om met de auto van de ene naar de andere wijk te rijden. Tot ergernis van ondernemers die minder klandizie hierdoor hebben en automobilisten die moeten omrijden. Op initiatief van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is er donderdagavond door tegenstanders van de maatregelen gedemonstreerd in de wijken, meldt mediapartner Omroep West.

De verkeersmaatregelen zijn getroffen omdat uit onderzoek is gebleken dat zeventig procent van de automobilisten die tijdens de spits over de Parallelweg bij Den Haag Hollands Spoor rijdt, niet in de wijk hoeft te zijn. Om het sluipverkeer tegen te gaan heeft de gemeente Den Haag nu pollers geplaatst op onder andere de Parallelweg en de Hoefkade.

Hoewel de bewonersorganisatie Buurtstation onderkent dat sommige mensen ook nadelen ondervinden, zijn ze toch blij met de verkeersmaatregelen. Nol Witte: ‘Het is voor iedereen wennen, ook voor de bewoners. Maar als bewonersorganisatie staan wij nog steeds achter de plannen. Het is een stuk rustiger geworden, stuk minder verkeer. De buurt is nu al verkeersveiliger, minder geluids- en fijnstofoverlast.’

Restauranteigenaar Melvin Chang koopt daar weinig voor. Naast de coronacrisis kan hij de gevolgen van de verkeersmaatregelen er niet nog eens bij hebben, want vaste klanten haken af. Chang: ‘Ze hebben heel lang in de file moeten staan. Dus ze zeggen: dit is de laatste keer dat ik kom, je hebt wel lekker eten, maar het is het niet waard om die omleiding, om die omrijroute te maken. Dus ik ben die klanten gewoon kwijt.’

Behalve dat ondernemers klanten zien afhaken, wordt het probleem van de verkeersoverlast verplaatst naar elders. Zo lijkt vooral het verkeer in de Waldorpstraat toegenomen. Volgens Witte kunnen automobilisten ook beter doorrijden over de Neherkade: ‘Die is beter toegerust op dat soort volume auto’s. We roepen bewoners ook op: pak de Neherkade en niet de Waldorpstraat, want daar staat het nu inderdaad in ongeveer elke spits vast.’