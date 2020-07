Rechtbank vonnist in zaak verdrinkingsdood Orlando Boldewijn

De 29-jarige Roy B. uit Wernhout hoort donderdag of de rechtbank in Den Haag hem schuldig acht aan de dood van de 17-jarige Orlando Boldewijn. Die verdronk op 18 februari 2018 na een afspraak met B. Volgens het Openbaar Ministerie zou B. twintig maanden cel moeten krijgen voor dood door schuld. Hij zou hebben verzuimd Orlando te hulp te schieten toen die in doodsnood in het water lag.

Volgens B. heeft hij Orlando na hun afspraak op zijn woonboot in de Haagse wijk Ypenburg naar de kant gebracht, zodat hij de laatste tram naar huis kon nemen. Daar kwam hij nooit aan. Het lichaam van Orlando werd ruim een week later in het water bij de woonboot van B. gevonden.

B. heeft verklaard dat hij die nacht “iets gehoord of gezien had” in het water. Omdat hij naar eigen zeggen “helemaal in paniek was” en niet wist wat hij moest doen, belde hij niet naar 112 maar is hij gaan slapen.