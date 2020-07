Staande visnetten voor Scheveningse boulevard verboden

Staande visnetten voor de Scheveningse boulevard worden verboden. Dat heeft de Haagse gemeenteraad besloten na een voorstel van de Partij voor de Dieren. Hierdoor ontstaat volgens de partij een veilig gebied voor waterrecreanten en dieren, meldt mediapartner Omroep West.

De zogeheten staandwantnetten zijn netten die verticaal onder de waterlijn worden geplaatst. Vanaf de kust zijn ze onzichtbaar, maar ze kunnen wel gevaar opleveren voor surfers en zwemmers. Vorig jaar kwamen enkele surfers vast te zitten in de netten. Tot nu toe zonder ernstige gevolgen. Daarnaast zijn een zeehond, diverse watervogels en een bruinvis vast komen te zitten in de netten voor de Haagse kust.

Robin Smit van de Partij voor de Dieren benadrukte dat dit gevaar aangepakt moet worden ‘voordat er slachtoffers vallen’. Nu het initiatiefvoorstel is aangenomen, komt er een verbod op staandwantnetten in het gebied rond de Havenhoofden tot aan de Scheveningse Pier. Dit stuk wordt intensief gebruikt door watersporters. ‘Het wordt druk aan de kust, dus komt dit voorstel op het juiste moment’, reageerde Maarten De Vuyst van GroenLinks. ‘Surfers, vissers en zwemmers weten nu waar ze aan toe zijn.’

‘De gemeente kan en moet optreden als de veiligheid in het geding is’, benadrukt Smit. ‘Dat is hier het geval. En natuurlijk vinden wij het belangrijk dat de zeedieren nu niet meer zullen stikken in de staandwantnetten in deze zone.’

‘De zee maakt Den Haag tot wat het is’, benadrukte Dennis Groenewold van D66. ‘Laten we daar goed mee omgaan. Dus geen netten waar mensen en dieren in vast komen te zitten, maar een veilige en toegankelijke kust.’