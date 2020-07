Twee kinderen gewond bij explosie Goeverneurlaan

Twee kinderen zijn donderdagochtend gewond geraakt bij een ontploffing op de Goeverneurlaan in Den Haag. Een jongetje kreeg na de ontploffing glasscherven in zijn gezicht en moest hiervoor naar het ziekenhuis worden gebracht. Een meisje werd uit voorzorg ook naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de brandweer is er mogelijk een gasfles ontploft, maar dat moet nog verder worden onderzocht, meldt mediapartner Omroep West.

De ontploffing vond rond 8.30 uur plaats in een schuurtje achter een woning. Volgens de brandweer ontstond door de explosie veel glasschade. Een jongetje kreeg de scherven in zijn gezicht en moest naar het ziekenhuis. Volgens een woordvoerder van de brandweer had het meisje geen verwondingen, maar is ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht om nagekeken te worden.

De omliggende woningen zijn door de brandweer ontruimd. Ook is de Goeverneurlaan afgezet en rijden bussen en trams om. Omwonenden worden opgevangen in een bus van de HTM.