Frits Huffnagel in Spuigasten over ‘lessons learned’ Haagse raad en college

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan de ‘lessons learned’ van de Haagse raad en het college na de bestuurscrisis en de coronacrisis.

De politiek gaat na een zwaar jaar weer met zomerreces. Den Haag maakte het afgelopen politieke seizoen twee grote crises mee: de bestuurscrisis en de coronacrisis. Twee wethouders van Hart voor Den Haag/Groep de Mos moesten aftreden nadat bekend werd dat ze verdachten zijn in een corruptiezaak, de burgemeester stapte op en het stadhuis werd opgeschrikt door de ene na de andere integriteitskwestie. Tijd om alles rustig op de rails te krijgen was er niet, want daar volgde de coronacrisis.

Hoe hebben de Haagse raad en het college beide crises gemanaged? En wat zijn de ‘lessons learned’? In de laatste aflevering van Spuigasten voor de zomerstop is de Haagse oud-wethouder en politiek strateeg Frits Huffnagel (VVD) te gast.

Spuigasten

Spuigasten is een wekelijks actueel politiek radioprogramma van Den Haag FM. Elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur ontvangt Ivar Lingen zijn gasten in Studio B. Volg het live op de radio via Den Haag FM (92.0 FM), op tv via Den Haag TV (Ziggo-kanaal 40) of via de Den Haag FM-app. Door de coronamaatregelen is het voorlopig niet mogelijk om de uitzending live bij te wonen in de centrale bibliotheek aan het Spui.

