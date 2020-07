Gemeenteambtenaren pakken voortaan trein in plaats van vliegtuig

De burgemeester, wethouders en ambtenaren van de gemeente Den Haag gaan voortaan met de trein op dienstreizen naar het buitenland. Dat heeft de Haagse gemeenteraad besloten na een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren (PvdD), meldt mediapartner Omroep West.

Met het voorstel worden de regels voor dienstreizen strenger. Naar steden die binnen acht uur met de trein te bereiken zijn, wordt niet meer gevlogen. Het gaat dan om steden als Parijs, Berlijn en Londen. ‘De tientallen vervuilende vliegreisjes naar Londen zijn nu verleden tijd’, zegt PvdD-fractievoorzitter Robert Barker.

Volgens Barker vlogen gemeentemedewerkers in 2018 zo’n 29 keer heen en weer naar Londen. Niet één keer werd de trein gepakt, schrijft de partij. ‘Momenteel zijn er veel uitzonderingsmogelijkheden om toch het vliegtuig te nemen’, aldus Barker. Daar wilde de partij van af en dus werd er voorstel ingediend over duurzaam reizen.

Toch zijn er ook bij de nieuwe afgesproken regels uitzonderingen. ‘Toch zijn er ook bij de nieuwe afgesproken regels uitzonderingen. Wanneer het gaat om een spoedreis, bijvoorbeeld bij een crisis mag alsnog een vlucht worden geboekt. Het is niet meer mogelijk het vliegtuig te pakken als het handiger is of wat sneller is.’

Naast de nieuwe regels over vervoersmiddelen krijgt de gemeenteraad ook meer mogelijkheden om in de gaten te houden of men zich op het stadhuis ook echt aan de regels houdt. ‘Zo moet het college jaarlijks rapporteren over de gemaakte dienstreizen en over welk vervoersmiddel daarbij is gebruikt. Ook krijgt de gemeenteraad een overzicht van hoe vaak ambtenaren door uitzonderlijke omstandigheden moeten afwijken van de nieuwe regels’, aldus de Partij voor de Dieren.