Martin van Rijn (PvdA) nieuwe voorzitter woonkoepel Aedes

Martin van Rijn is de nieuwe voorzitter van Aedes, de vereniging van woningcorporaties. De Hagenaar begint per 1 september.

Van Rijn was de afgelopen maanden minister voor Medische Zorg en Sport. Premier Rutte vroeg hem om Bruno Bruins op te volgen nadat die zijn functie had neergelegd vanwege oververmoeidheid. De PvdA’er trad vervolgens op persoonlijke titel toe tot het kabinet om te helpen met het bestrijden van de coronacrisis.

Eerder was Van Rijn staatssecretaris van Volksgezondheid in het kabinet-Rutte II. Daarna werd hij bestuursvoorzitter van de ziekenhuisgroep Reinier Haga. Aan het eind van zijn ministerschap zei hij al dat hij niet zou terugkeren in zijn oude baan.

Nu volgt Van Rijn dus Marnix Norder op als voorzitter van de woonkoepel. Norder, oud-PvdA-wethouder in Den Haag, vertrok in december vorig jaar omdat hij zich meer wilde toeleggen op zijn eigen bedrijf.

Als voorzitter van Aedes zal de voormalig minister het aan de stok krijgen met zijn oude collega’s in het kabinet. Aedes is een fel tegenstander van de verhuurdersheffing, de belasting die is ingesteld tijdens het kabinet-Rutte II en die nog steeds wordt geheven.

De woningcorporaties zijn Van Rijn niet vreemd. Hij begon zijn carrière in 1980 als ambtenaar op het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieu. Daar was hij onder meer hoofd van de afdeling Inspectie Woningcorporaties. Later werd hij als plaatsvervangend directeur op dat ministerie verantwoordelijk voor grotestedenbeleid en de sociale huursector.