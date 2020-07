OM eist 30 maanden cel voor gereedschapsdief

Een 36-jarige Hagenaar, die ‘al jaren klusbedrijven uit de Randstad dupeert’ door gereedschap uit bestelbusjes te stelen, moet als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt dertig maanden de cel in. De man zou in zes plaatsen hebben toegeslagen en voor 80.000 euro aan gestolen spullen hebben witgewassen, meldt mediapartner Omroep West.

‘Al sinds 2017 is het cel in, cel uit met de Hagenaar en telkens voor de diefstal en het witwassen van duur, professioneel gereedschap’, schrijft het OM. Hij stond donderdag voor de rechter voor diefstallen in Roelofarendsveen, Zoetermeer, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Zijderveld en Amsterdam. Volgens justitie heeft zijn mobiele telefoon op al die plekken een zendmast aangestraald op het moment van de diefstal. Ook zou zijn auto in de buurt zijn gezien.

Verder zijn in zijn woning, in een gehuurde opslagruimte, de woning van zijn zus en op twee adressen van kennissen van de man 250 stuks gestolen gereedschap gevonden. Ook blijkt uit het politieonderzoek dat ene ‘Jurgo’ op Marktplaats gereedschap aanbood en dat dit, bleek later, gestolen gereedschap opgehaald kon worden in de woning van de verdachte.

De Hagenaar werd hiervoor in februari 2019 aangehouden en in augustus tijdelijk vrijgelaten. Maar in november werd hij opnieuw aangehouden in een woning vol gestolen gereedschap, meldt het OM. De officier van justitie vraagt zich af hoe de verdachte is te stoppen. ‘Hij benadeelt met zijn handelen op grote schaal hardwerkende ondernemers die wél op legale wijze hun geld willen verdienen.’ Volgens haar is een lange gevangenisstraf het enige dat de Hagenaar nog kan ontmoedigen om door te gaan met plegen van de diefstallen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.