Zomerdienstregeling HTM: minder bussen en trams tijdens spits

De HTM rijdt vanaf zaterdag volgens de zomerdienstregeling. Veel vertrektijden worden aangepast en bussen en trams zullen in de spits minder vaak rijden, meldt mediapartner Omroep West.

Er is een nieuwtje in de ochtend- en middagspits: tram 34 rijdt met ingang van donderdag 23 juli van maandag tot en met vrijdag in de ochtend- en middagspits. Deze spitstram rijdt tussen Zoetermeer Lansingerland en Den Haag De Savornin Lohmanplein.

Bus 23 rijdt in de zomer op alle dagen van de week tussen 9.00 uur en 20.00 uur door naar Kijkduin. Spitsbus 27 rijdt niet in de zomer. Vanwege de coronamaatregelen rijden de nachtbussen N1 t/m N6 in ieder geval tot 1 september niet.

Vanwege corona verwacht HTM van passagiers dat zij zich wel aan de afspraken houden die gelden voor het reizen met het openbaar vervoer. Dat betekent dus een geldig vervoerbewijs, een mondkapje dragen als je 13 jaar of ouder bent, en elkaar de ruimte geven.

Vanwege de herinrichting van het Soestdijkseplein worden bus 25 en 26 omgeleid t/m zondag 30 augustus. Komende week wordt er in de Edisonstraat aan het tramspoor gewerkt. Dit heeft van zaterdag tot en met woensdag gevolgen voor de dienstregeling voor tram 3 en 12. Op www.htm.nl staat de actuele informatie over de gewijzigde dienstregeling.