Agenten gewond geraakt bij aanhouding in Escamp

Twee politieagenten zijn op zaterdagochtend rond 00.50 uur gewond geraakt bij een aanhouding. Een andere agent werd bedreigd. De verdachte, een 41- jarige man werd aangehouden.

Rond 00.10 uur kregen agenten een melding dat er op de Loevesteinlaan ter hoogte van de Genemuidenstraat een man met een baksteen een brommer vernielde. De melder gaf verder een signalement van deze man en verklaarde dat de man inmiddels was opgestapt op de bromfiets en zonder verlichting was weggereden in de richting van de Loevesteinlaan. Na een zoektocht in de directe omgeving zagen agenten de man in de Genemuidenstraat rijden. De agenten gaven de man een stopteken, die hij negeerde. Korte tijd later zagen de agenten op de hoek van de Loevesteinlaan met de Melis Stokelaan de bromfiets op de grond liggen, de man stond er naast. Daarop hielden de agenten de 41- jarige man staande.

De man was direct verbaal zeer agressief tegen de agenten. Plotseling gaf de man een vuistslag in het gezicht van één van de agenten. De agent viel vervolgens hard op zijn rug, kwam op de grond terecht en raakte gewond aan beide armen en gezicht.

Pepperspray

De andere agent probeerde de verdachte verder onder controle te houden en gebruikte daarbij pepperspray. De verdachte rende vervolgens het Melis Stokepark in. Toen één van de agenten de noodknop van zijn portofoon had ingedrukt kwamen meerdere agenten ter hulp. Ook bij de tweede poging de verdachte aan te houden bleef deze zich enorm verzetten. De verdachte maakte daarbij schoppende bewegingen in de richting van de agenten.

Toen de man geboeid voor transport naar een politieauto werd gebracht zag hij kans om een agent een harde koopstoot te geven. Deze agent voelde direct een hevige pijn in zijn gezicht. De agent werd vervoerd naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis bleek de agent een hersenschudding en een zwelling in het gezicht te hebben opgelopen. De beide gewonde agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling, de andere agent heeft aangifte gedaan van bedreiging. Naar omstandigheden gaat het redelijk met de politieagenten. De recherche onderzoekt de zaak.