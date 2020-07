Zomerserie ‘Hoe is het nu met…?’ – Kunstmuseum blijft collectie online meer openstellen

Het coronavirus heeft de afgelopen maanden op verschillende manieren impact gehad op de Haagse samenleving. Tijdens de zomerperiode gaat Den Haag FM terug naar de mensen en verhalen die in de afgelopen coronatijd voor het voetlicht kwamen door bijzondere initiatieven, mooie acties of opmerkelijke situaties.

Deze week: Kunstmuseum Den Haag.

Direct na het moeten sluiten van de musea hebben medewerkers van het Kunstmuseum de digitale mogelijkheden ingezet om via de website, nieuwsbrieven en virtuele tours de mensen online te laten genieten van kunst uit de collectie. Conservator Frouke van Dijke verzorgde met haar telefoon de eerste digitale rondleidingen. “Het is heel spontaan ontstaan en direct hadden we het plan om met de collectie meer naar buiten te gaan”, zegt Irma Benliyan van het Kunstmuseum. Er kwamen vele dankbare en blije reacties op dit initiatief. “Het gaf mensen weer wat licht in het toch wel opgesloten leven toen”, vertelt Irma.

Toch waren deze online activiteiten slechts een pleister op de wond. Het museum stond er verder leeg en verlaten bij. “Vreselijk verdrietig vond ik het, het was alsof het museum ook een beetje dood was. De lichten waren uit, het was echt heel droevig het museum zo te zien, zonder mensen, zonder leven”, herinnert Irma haar gevoel van die tijd.

Toen op 1 juni de musea weer voorzichtig open mochten, hanteerde het Kunstmuseum strenge veiligheidsregels. Maar met de versoepelingen daarna kwam de beleving van het museum pas weer wat meer tot leven. Toch zijn er nog veel bezoekers die het niet aandurven om naar het museum te komen. Juist voor deze groep blijft het Kunstmuseum de collectie ook online meer opestellen. En ook Irma merkt dat dat enorm gewaardeerd wordt.

Op dit moment heeft het Kunstmuseum nog te maken met een terugloop van zo’n 60% van de bezoekers. Daarmee wordt het een moeilijke periode, omdat dit enorme consequenties heeft op de inkomsten, mogelijkheden en plannen van het museum. “Maar, we gaan ons uitsterste best doen om de prachtige verhalen en kunstwerken in het museum toch ook in de toekomst gewoon te blijven delen”, besluit Irma.