Corona Carols & Summer Songs in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond de eerste van vier Zomerspecials met de beste Corona-songs en zomerliedjes.

De Nieuwe Van Nierop keert deze zomer terug op de radio. Het programma over nieuwe muziek ging tijdens de lockdown door via online podcasts. In vier specials hoor je deze zomer de beste muziek van het afgelopen half jaar verdeeld in de volgende thema’s; Corona-songs, Zonnige Zomerliedjes, de beste Covers, de indrukwekkendste Black Lives Matter Anthems en de beste Haagse muziek.

Sinds maart zat de hele wereld in quarantaine, houden we afstand en wordt er keihard gewerkt om corona-patienten te helpen. Aan huis gebonden muzikanten konden niet stil blijven zitten en schreven toepasselijke songs. Je gaat oa horen: Yentl & de Boer, Michael Stipe, Ariana Grande, Son Mieux, Anouk, Merol en Ray LaMontagne.

Het tweede uur staat in het teken van zomerse songs. Ongeacht of het weer oké is, duiken artiesten soms al in de winter de studio in om de nieuwe zomerhits te maken. In dit uur hoor gloednieuwe songs met ‘Summer’ of ‘Sun’ in de titel van bekende artiesten als HAIM, Carly Rae Jepsen, The Strokes, Hooverphonic, Eefje de Visser, Kraak & Smaak en Paul Weller en van minder bekende namen als Benny Sings, Blanche, Minka, Lennon Stella, Sports Team en een klassieker van de dit jaar overleden Bill Withers.

De Nieuwe Van Nierop wordt in de zomer op zondagavond van 19.00 tot 21.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is het eerste uur van de uitzending hier terug te beluisteren (link).

