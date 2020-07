Hart voor Den Haag wil aanpak overlast Anna van Buerenplein

Hart voor Den Haag/Groep de Mos wil dat het stadsbestuur stevig ingrijpt om de overlastgevers op het Anna van Buerenplein aan te pakken. Zo zouden daklozen en drugsgebruikers op hun terrasmeubilair overnachten, vallen ze gasten lastig en gebruiken ze de achterdeur van de horecaondernemers als hun toilet

In gesprek met Den Haag FM vertelde ondernemer Samir Harchaoui van MingleMush: ‘Ze komen soms in grote groepen bij elkaar, drinken in het openbaar en wassen zich in de fontein. Overal liggen lege blikjes bier en troep die ze achterlaten’. MingleMush is de eerste en grootste foodhall van Den Haag en is gelegen aan de achterkant van het centraal station. De horecazaak heeft 1.600 vierkante meter aan ruimte om gasten van lunch en diner te voorzien. Volgens Harchaoui zouden ook andere ‘buren’ van het plein overlast ervaren, zoals New Babylon, Universiteit Leiden, NS, kinderboekenmuseum en bewoners van de woontorens.

Voor raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is de maat vol. “De ondernemers proberen in de zwaarste crisis sinds mensenheugenis hun hoofd boven water te houden en moeten dan hun laatste centen uitgeven aan beveiliging. Dat is toch de wereld op z’n kop?”, zegt Sluijs.

De grootste partij in de Haagse raad wil dat het stadsbestuur ingrijpt. “Het college moet echt met structurele oplossingen komen om een einde te maken aan dit soort overlast. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de politie de raddraaiers wegstuurt en dat ze er na twee uur weer zijn en vrolijk verder gaan met overlast bezorgen”, aldus Sluijs.