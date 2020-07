ADO Den Haag trapt training voor nieuw seizoen af in Rijswijk

ADO Den Haag is maandag begonnen met trainen voor het seizoen 2020/2021. De eredivisieclub heeft haar eerste training op het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk. De nieuwe hoofdtrainer Aleksandar Rankovic staat vandaag voor het eerst voor de groep. Het betreft een besloten training.

🔰 De nieuwe hoofdcoach Aleksandar Rankovic leidt vandaag zijn eerste training. pic.twitter.com/1VoSAmpLLR — ADO Den Haag 🔰 (@ADODenHaag) July 20, 2020

Het trainingskamp van ADO zal dit jaar in eigen land plaatsvinden, in Mierlo wordt er getraind van 26 juli tot en met 1 augustus. Dan zal ook de eerste oefenwedstrijd gespeeld worden, tegen MVV Maastricht. Het eerste oefenduel in het Cars Jeans Stadion staat nu gepland voor zaterdag 22 augustus, tegenstander is dan Vitesse. Die wedstrijd is live te volgen via Fox Sports. “Over de rest van het oefenschema en de eventuele aanwezigheid van publiek bij oefenwedstrijden zal later meer duidelijkheid ontstaan” , schrijft de club op haar website.

De start van de competitie van het seizoen 2020/2021 staat gepland voor het tweede weekend van september.