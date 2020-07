Eerste keer zomerschool bij De Wissel: ‘Gingen uit van 30 kinderen; het zijn er 160’

Op basisschool De Wissel in Escamp zijn ruim honderdzestig kinderen maandag begonnen met zomerschool. Acht dagen lang krijgen ze extra lessen. Voor basisschool de Wissel is het de eerste keer dat er een zomerschool is.

“We gingen uit van dertig deelnemers, maar dat zijn er honderdzestig geworden”, zegt directeur Bianca Heijsteeg trots. “Vanwege de coronatijd gaan veel kinderen niet op vakantie en kinderen willen graag naar school nu het weer kan.”

De zomerschool bestaat niet alleen maar uit les in het lokaal. Zo is er veel aandacht voor sport en spel. Dat werd al direct toegepast tijdens de opening met live muziek en een opblaasbare stormbaan. “In de ochtend is het educatief en dan ’s middags kunnen ze het verwerken”, aldus Heijsteeg.