Fons Groenendijk wordt assistent-trainer in Abu Dhabi

Oud-ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk geeft zijn carrière een vervolg bij Al Wahda FC uit Abu Dhabi, dat meldt mediapartner Omroep West. Bij de club uit de Verenigde Arabische Emiraten wordt hij assistent-trainer van Mark Wotte.

Groenendijk nam in december afscheid van ADO en zat sindsdien zonder club. ‘De prestaties waren slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen’, zei hij destijds over zijn vertrek.

Groenendijk en Wotte speelden begin jaren tachtig één seizoen samen bij FC Den Haag. Naast assistent-trainer Groenendijk, bestaat de staf van de Al Wahda volgend seizoen ook uit Dennis Gentenaar en Michael Lindeman.

Foto: Robert-John Henderson