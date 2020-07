Haagse taalbijbel ‘Ut Groen-Geile Boekie’ krijgt corona-update

View this post on Instagram

Ut Groen Geile Boekie- de corona editie 2020. Reserveer NU jouw exemplaar via info@haags.nl. Den Haag, stad van ziektes. We gaan ze hier niet allemaal opdreunen, maar de pleuris, de cholera, de tering… allen hebben ze hun roots in de Hofstad. Maar nu is er corona, of zoals we in Den Haag zeggen en schrijven: ‘kerauna’. Half september zal dan ook ‘Ut Groen-Geile Boekie, de Kerauna-edisie’ verschijnen. Als klap op de zorg krijg je bij het boek een gratis unieke Haagse Harry bekbedekkâh (mondkapje). Zolang de voorraad rekt! De nieuwe uitgave ‘Ut Groen-Geile Boekie, de Kerauna-edisie’ is een coronafrisse heruitgave met hele nieuwe hoofdstukken en nooit eerder vertoonde illustraties. Een must-have voor iedere liefhebber van het Haags. Verzeker jezelf van een exemplaar, de voorinschrijving is begonnen. Reserveren kan door een mail te sturen naar info@haags.nl. We sturen je bericht zodra je kunt bestellen (medio september)