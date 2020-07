HagaZiekenhuis opnieuw in de fout met patiëntgegevens

Het HagaZiekenhuis in Den Haag heeft opnieuw een probleem met patiëntgegevens. Dat meldt mediapartner Omroep West. De gegevens van 6493 patiënten van de KNO-afdeling (Keel, Neus en Oorheelkunde) van het ziekenhuis zijn twee jaar gedeeld met een bedrijf, terwijl dat niet de bedoeling was. Daarmee heeft het ziekenhuis zich niet gehouden aan de AVG privacywet. ‘Het ziekenhuis betreurt het dat wat hier gebeurde niet voldeed aan de kwaliteitseisen die het HagaZiekenhuis hanteert’, aldus het Haga in een verklaring.

Het gaat om gegevens die patiënten invulden in het programma ConsultAssistent. Patiënten die een afspraak hadden met hun KNO-arts vulden van tevoren een digitale vragenlijst in over hun klachten, zodat de arts voorbereid is voor de afspraak. ConsultAssistent is ontwikkeld door het bedrijf Outcome Measurement. De KNO-afdeling gebruikte de vragenlijst sinds 2017.

Vanwege de positieve ervaringen van de KNO-artsen werd onderzocht of de vragenlijst ook bij andere poliklinieken gebruikt kon worden. Tijdens het onderzoek daarna werd duidelijk dat ConsultAssistent niet volledig aan de AVG voldoet. Zo is er niet goed uitgelegd aan patiënten op welke manier de ingevulde gegevens werden gebruikt, werd er niet duidelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van deze gegevens en was er geen geldige overeenkomst tussen het HagaZiekenhuis en het bedrijf Outcome Measurement, schrijft het Haagse ziekenhuis in een persbericht.

Het is niet de eerste keer dat het ziekenhuis in opspraak raakte vanwege persoonsgegevens. In 2018 werd bekend dat zorgmedewerkers zonder toestemming het dossier van realityster Barbie hadden bekeken. Samantha De Jong werd dat jaar met spoed opgenomen omdat ze onwel zou zijn geraakt door overmatig drugsgebruik. Later lekte uit dat ze mogelijk een zelfmoordpoging had gedaan. Een jaar later werden lijsten met namen, geboortedata en aandoeningen gevonden in een winkelkarretje in de supermarkt. Een medewerker had het papier gebruikt als boodschappenlijst. De medewerker is ontslagen.

Het HagaZiekenhuis is inmiddels gestopt met het gebruiken van de digitale vragenlijsten van ConsultAssistent. Er is afgesproken dat de gegevens niet meer gebruikt worden door Outcome Measurement. Ook heeft het ziekenhuis melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is een externe partij ingeschakeld om de kwestie te onderzoeken. De bijna 6500 patiënten zijn via een mail op de hoogte gebracht van het voorval.