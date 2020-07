Oud-wethouder Karsten Klein aan de slag bij Vereniging Eigen Huis

Oud-wethouder Karsten Klein gaat eind augustus aan de slag bij Vereniging Eigen Huis, hij wordt er directeur Belangenbehartiging. “Een uitdaging waar ik veel zin in heb, om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan de grote woningbehoefte en betaalbaarheid van woningen in Nederland en mee te helpen aan de opgaven op het gebied van verduurzaming en energietransitie”, zo schrijft Klein over zijn nieuwe baan.

Klein nam in maart van 2019 na 13 jaar afscheid van de Haagse politiek. Het plan was om vervolgens, namens het CDA in het Europees Parlement te gaan werken. Dat ging niet door. “Door veranderde omstandigheden die mijn rol als vader betreffen, kan en wil ik de stap naar Brussel nu niet zetten en kies ik ervoor in mijn woonplaats Den Haag te blijven”, zei Klein daar in april over tegen mediapartner Omroep West.

Datzelfde jaar ging de oud-wethouder aan de slag als directeur van FME, de landelijke ondernemersorganisatie voor de technologische industrie.