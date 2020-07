Pierre Wind brengt trekdrop terug in de schappen

De Haagse kokoloog Pierre Wind gaat een trekdropfabriek beginnen. Toen snoepfabrikant Haribo eerder dit jaar stopte met de productie van trekdrop wist Pierre Wind meteen: “Dit kan niet het einde betekenen van de trekdrop”. Wanneer Pierre te gast is in de podcastserie PodBast vertelt hij over zijn plannen om zelf trekdrop op de markt te brengen. “Ik vroeg Haribo om het recept maar dat wilden ze niet geven vanwege een concurrentiebeding. Maar, zo zeiden ze, Pierre heeft zo veel gekookt dat hij met de ingrediëntenlijst op de verpakking vast een heel eind komt. Daar bleken ze gelijk in te hebben”, vertelt Pierre.

De Haagse kokoloog is vol enthousiasme aan de slag gegaan en in slechts enkele weken tijd ligt er een eerste geslaagde versie klaar. “Het ziet er echt veelbelovend uit. Ik denk dat het wel gelukt is maar ik laat het nu even rusten om te zien of het ook goed houdbaar is en niet gaat schimmelen of van vorm verandert. Over een tijdje weet ik pas of het echt geschikt is voor de verkoop”, zegt Pierre. Het is de bedoeling dat de trekdrop uiteindelijk in de schappen van de winkels terecht komt. “Als niemand anders zich meldt om de trekdrop terug op de markt te brengen, dan doe ik het zelf”.

De trekdrop wordt door Pierre niet alleen gemist als snoepje, maar ook als ingrediënt voor een van zijn vele droprecepten. “Ik heb drop al gebruikt in sushi, als ijssmaak en zelfs voor dropzout. De trekdrop gaat niet in mijn dropsoep, daar gebruik ik andere dropsoorten voor”. Met zijn eigen trekdroprecept wordt de creativiteit om nieuwe droprecepten te bedenken aangewakkerd. Pierre: “Mijn hoofd stroomt over van de ideeën. Ik denk dat je wel een recept met drop kunt verwachten op de nieuwe menukaart van de Hoftramm. Misschien wel met mijn zelfgemaakte trekdrop”.

Luister dinsdagochtend om 8.45 uur naar Haagse Ochtendradio voor een interview met Pierre Wind.