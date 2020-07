Politie onderzoekt melding over ‘kinderlokker’ op Scheveningen

De politie onderzoekt een melding van een mogelijke kinderlokker afgelopen zondag op Scheveningen. Dat meldt. De man zou in een zwarte Volkswagen Caddy rijden en zondag gesignaleerd zijn in de Koppelstokstraat waar hij, volgens getuigen, geprobeerd zou hebben een jongetje mee te nemen.

‘De casus is bij ons bekend en we doen onderzoek’, laat een politiewoordvoerder weten. Verder wil ze niks kwijt over de zaak: ‘morgen meer.’

Op social media is inmiddels een zoektocht begonnen naar de man om wie het zou gaan. Er worden beelden en foto’s gedeeld van de mogelijke kinderlokker. Ook roepen mensen op om naar hem uit te kijken en de berichten te delen.