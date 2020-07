Stadsbestuur komt met verbod op straatverkoop van lachgas

De verkoop van lachgas op straat wordt in Den Haag verboden,dat meldt mediapartner Omroep West. Ook wil de gemeente het gebruik van ‘ballonnetjes’ op evenementen gaan ontmoedigen. Dat staat in een voorstel van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) aan de gemeenteraad.

De wethouder zegt zich ‘grote zorgen’ te maken over het gebruik van het gas, vooral door jongeren. ‘Niet alleen veroorzaken ze veel overlast in onze speeltuintjes, op straat en op het strand, ook riskeren ze grote risico’s voor de eigen gezondheid en die van anderen. Hoog tijd om deze schadelijke straathandel aan banden te leggen,’ stelt hij.

In de Haagse gemeenteraad leeft bij een aantal partijen al langer de wens om tot een verbod op lachgas te komen. De grootste partij in de gemeenteraad, Hart voor Den Haag, drong vorige week tijdens een raadsdebat over veiligheid nog aan op de maatregelen. Oppositiepartij ChristenUnie/SGP diende in september vorig jaar zelfs een initiatiefvoorstel in met als doel de verkoop en het gebruik aan banden te leggen.

Veiligheid

Bredemeijer reageert maandag op dat laatste plan. Het neemt grote delen ervan over. Het college van burgemeester en wethouder wil de ‘Verordening straathandel Den Haag’ zo aanpassen dat er kan worden gehandhaafd op de verkoop van lachgas op openbare plaatsen, bij gebouwen en op publieke plekken. Dit ‘in het belang van de veiligheid, openbare orde en volksgezondheid’.

De gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel. Als dat tijdens de eerste vergadering na de zomer gebeurt, kan het verbod per 1 oktober ingaan in de hele stad. De bedoeling is dat daarna ook flink wordt gehandhaafd, zodat de overlast die het gebruik ervan veroorzaakt wordt aangepakt. Daarbij gaat het, aldus de wethouder, onder meer om ‘hinderlijk gedrag, rondslingerende hulzen en andere troep die blijft liggen’.

Opiumwet

De afgelopen jaren heeft het Haagse stadsbestuur bij het Rijk aangedrongen om werk te maken van een landelijk lachgasverbod. Eind vorig jaar werd bekend dat staatssecretaris Paul Blokhuis en minister Ferd Grapperhaus hieraan ook werken.

Lachgas gaat waarschijnlijk per begin volgend jaar onder de Opiumwet vallen, waarmee het recreatief gebruik is verboden. ‘Het recreatief gebruik van lachgas kan ontzettend schadelijk zijn en zelfs bij beperkt gebruik al tot serieuze gezondheidsschade leiden. Een ‘ballonnetje’ is echt niet zo onschuldig als het lijkt, dat wordt nu duidelijk. Het recreatief gebruik van lachgas heeft zich ontwikkeld tot een drugsprobleem’, aldus Blokhuis in juni van dit jaar.

Evenementen

De gemeente Den Haag loopt met de nieuwe regels op de landelijke maatregelen vooruit door de verkoop op straat nu aan banden te leggen. Vanwege die aanpassing van de wet, wordt het gebruik en verkoop van lachgas tijdens evenementen nog niet direct verboden door de gemeente. Wel worden organisatoren tijdens de procedure om een vergunning te krijgen erop gewezen ‘dat de verkoop van lachgas op het evenemententerrein onwenselijk is’.

Daarnaast gaat de gemeente is gesprek met jongeren en hun ouders over het gebruik van lachgas. Dit komt bovenop de voorlichting die al wordt gegeven. Ook doet de gemeente een oproep aan winkeliers en winkeliersverenigingen om lachgasgebruik en bijvoorbeeld het aanprijzen van slagroompatronen in etalages te ontmoedigen.