Buurtbewoners houden hoop op aanpassing plannen de Mient

Ondanks dat vernieuwingsplannen voor de Mient in Den Haag onlangs door de gemeenteraad werden aangenomen blijft een groep bewoners vraagtekens plaatsen bij het opofferen van het groen ten faveure van parkeerplaatsen. Met de extra plaatsen aan De Mient moet het tekort aan parkeermogelijkheden in de Vruchtenbuurt opgevangen worden. “Je offert uiteindelijk heel veel groen op voor parkeerplekken die niet gebruikt gaan worden”, betoogt buurtbewoner Bram Vreven in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Met behulp van een petitie wil men dat er opnieuw naar de plannen gaat kijken. “De gemeente lijkt twee verschillende zaken met elkaar te verwarren. Enerzijds is er het parkeerprobleem van de Vruchtenbuurt. Dat wordt in onze ogen nu geprojecteerd op de Mient. Het hele probleem moet daar opgelost worden. Daarmee verliest men uit het oog dat wat er nodig is; een verbetering voor de Mient.”

“Op de Mient is er het plan voor 70 nieuwe parkeerplaatsen. Daar zijn er 55 in een deel waarvan wij zeggen ‘daar wordt nu al niet geparkeerd’. Waarom hier bomen kappen voor meer plekken die niet gebruikt gaan worden?” Vreven betoogt dat ook bij samenvoeging van parkeergebieden er geen gebruik zal worden gemaakt van de nieuwe plekken. “Wij hebben in de buurt een honderdtal mensen gevraagd hoe zij er tegenaan kijken. Heel veel mensen zeiden dat in de toekomst niet te gaan doen.” Belangrijkste redenen die worden gegeven zijn het gebrek aan sociaal toezicht en het zou te ver weg zijn. “Mensen voelen zich er niet veilig. Niet om te parkeren en om de auto te laten staan. En de afstand willen mensen gewoon niet lopen.”

“Wat er goed is gekeurd is een voorontwerp. Dat kan uitgevoerd worden als er geen bezwaren zijn.” Middels een petitie willen de bewoners hun bezwaren onder de aandacht brengen. “Wij willen heel graag dat het definitieve ontwerp opnieuw wordt behandeld. Dat er wordt gekeken of deze oplossing daadwerkelijk een oplossing voor het parkeerprobleem is. Wij denken van niet. Daarvoor heel veel bomen kappen, dat vinden wij niet kunnen.”

Luister hier naar het gesprek met Bram Vreven op Den Haag FM.