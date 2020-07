Gemeente roept huiseigenaren op: vervang loden waterleidingen

Den Haag worstelt met de aanpak van de gevaarlijke loden waterleidingen. De gemeente gaat deze leidingen in de eigen gebouwen opsporen en vervangen. Er zijn geen landelijke regels op basis waarvan de gemeente kan handhaven op de aanwezigheid van loden leidingen in andere gebouwen. Daarom kan de stad niet meer doen dan eigenaren oproepen deze op te sporen en te vervangen. Dit terwijl in Den Haag relatief meer woningen met loden leidingen zijn dan in gemeenten in de directe omgeving, meldt mediapartner Omroep West .

Dat blijkt uit een brief die de wethouders Martijn Balster en Hilbert Bredemeijer aan de gemeenteraad hebben gestuurd. In die brief wijzen Balster (PvdA) en Bredemeijer (CDA) nog een keer op de gevaren van loden leidingen. Deze zijn een belangrijke oorzaak van lood in kraanwater.

Uit recent onderzoek van het RIVM en een advies van de Gezondheidsraad blijkt dat de inname van lood via kraanwater uit loden leidingen nadelige effecten voor de gezondheid kan hebben, ook al bij lage blootstelling. ‘Water drinken uit loden leidingen levert een grote bijdrage aan de totale dagelijkse blootstelling aan lood via voedsel en drinkwater. Loodinname kan bij ongeboren kinderen, zuigelingen die voeding uit de fles krijgen en kinderen tot en met zeven jaar een nadelig effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen en leiden tot een lagere intelligentie’, aldus de wethouders.

Niet meer toegestaan

Daarom is het al vanaf 1960 is het niet meer toegestaan om loden leidingen te gebruiken bij de bouw van panden. Drinkwaterbedrijf Dunea, woningcorporaties en de gemeente hebben geïnvesteerd in het opsporen en vervangen van loden leidingen, aldus het stadsbestuur. Toch is het niet uit te sluiten dat er op bepaalde plekken nog loden leidingen aanwezig zijn. Daarbij gaat het vooral om panden van particuliere eigenaren van voor 1960.

Dat er ook nog relatief veel loden leidingen zijn, komt ook omdat Dunea verantwoordelijk is voor het distributienet tot en met de watermeter. Het waterbedrijf heeft sinds de jaren negentig van de vorige eeuw diverse grote saneringsprojecten uitgevoerd. Maar in Den Haag is een deel van de leidingen naar de woningen toe lange tijd eigendom geweest van de huiseigenaren.

Volgens de wethouders heeft Dunea ook die zo veel mogelijk gesaneerd, als de bewoners hieraan tenminste wilden meewerken. Maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn geweest. Want in de praktijk blijkt dat in Den Haag meer resten van loden leidingen worden gevonden dan in andere gemeenten met oude huizen waar het bedrijf water levert, staat in de brief.

Onderzoek

De gemeente gaat nu in alle gebouwen van voor 1960 die in eigen bezit zijn watermonsters nemen om de aanwezigheid van loden leidingen uit te sluiten. Verder wordt via de ‘Hou van Je Huis informatiepunten’, de VvE-balie en de website van de gemeente informatie verstrekt aan woningeigenaren. Ook gaat de stad loden drinkwaterleidingen meenemen in het onderzoek naar de kwaliteit van de woningen. Zo kunnen eigenaren gerichter worden aangespoord de leidingen te vervangen.

Verder worden woningeigenaren, woningverhuurders en overige vastgoedeigenaren via een campagne bewust gemaakt van de risico’s van loden leidingen en gewezen op hun verantwoordelijkheid om onderzoek te doen en aanwezige loden leidingen te verwijderen.