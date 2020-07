Hans wandelt 30 kilometer per dag ter vervanging van Nijmeegse Vierdaagse

Al vijfentwintig keer liep de Haagse wandelaar Hans van Leeuwen mee met de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar zit die wandeling er niet in, door het coronavirus werd het evenement afgelast. Toch loopt Hans nog dagelijks zijn 30 kilometer, maar dan in zijn eigen buurt. “Ik dacht toch: ‘dat ga ik doen, ik ga vier dagen wandelen.’ Ben vanmorgen om 7 uur weg gegaan, was om 12 uur weer terug: 32,5 kilometertjes gelopen. Heerlijk”, vertelt Van Leeuwen vol energie in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Dat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorgaat is een gemis voor de wandelaar. “Je leeft ernaartoe. Hoe dichterbij het komt, dan gaat het kriebelen. Je moet er heen, maar dat gaat nu niet.” Hans maakt daarom nu gebruik van de Alternatieve Vierdaagse, middels een app van de Wandelbond kan er dan toch officieel gelopen worden. “Die app heb je nodig, die registreert je kilometers. Ik heb me opgegeven voor vier keer dertig, dat is de afstand die ik normaal loop in Nijmegen.” Voor een te lopen route heeft de app weinig nut voor Hans: “Die app heb normaal voor mij geen zin. Ik weet de routes hier blindelings. Je kan wel je eigen route erin zetten. Dat is wel leuk.”

“Het is wel anders dan wanneer je daar bent, je mist een heleboel: je mist alle mensen, het hele feest”, zo vertelt de geoefende loper. Inmiddels deed hij al 25 keer mee met de Nijmeegse. Dat was voor hem een gesteld doel, al is dat nu opgeschaald tot 30 deelnames.”Het wandelen moet in je zitten, je moet het leuk vinden. Daarbij komen de mensen. Het feest langs de kant. De wandelaars zelf zijn ook anders; ze zingen en ze doen gek. Je kunt elkaar aanspreken en je hoort bijzondere verhalen. Als je er eenmaal bent geweest heb je dat virus.”

