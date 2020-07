Nieuwe ezels Nijkamphoeve bedoeld voor aanbieden van ezeltherapie

Ruim een week na een inbraak bij buurtboerderij de Nijkamphoeve is er meer ruimte voor positiviteit bij de particuliere boerderij, er zijn nieuwe dieren en er kwam steun uit de buurt. Na de inbraak kwamen er verschillende meelevende reacties uit de buurt. “De boerderij leeft in positieve zin erg goed”, vertelt Andreas Dijk in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Ook kwamen er dieren bij op de boerderij; vijf dwerggeiten en twee ezels. “Die zijn nu aan het wennen aan de andere ezels. De bedoeling is om in de toekomst ezeltherapie aan te gaan bieden. Dat is iets waar autistische kinderen baat bij kunnen hebben.”

Na de inbraak was er veel schade bij de boerderij. “Technisch gezien is het een inbraak geweest, want ze zijn binnengekomen, alleen niet in het kantoor. Er is geprobeerd een kantoordeur open te breken. Er is geprobeerd het glas in het venster te mollen. Dat is wel kapot, maar ze zijn er niet doorheen gekomen.” Ook een buitenruit is kapot gegaan bij de inbraak. “De scherven lagen in de bench waar we onze kuikens hadden.”

Nog niet alle reparaties zijn gedaan. “Zondag was er nog een raam waar nieuw glas in moet, maar ’s avonds gaan de luiken ervoor, dus daar valt mee te leven.” Er wordt nu gekeken hoe de boerderij beter beveiligd kan worden, bijvoorbeeld met hulp van camera’s. “Je vraagt je wel af welke idioot dit gedaan kan hebben. Je praat veel met elkaar. Ook over het beveiligen van de boerderij.”

Luister hier naar het gesprek met Andreas Dijk op Den Haag FM.