Psychotische man die met messen naar Binnenhof ging hoort vonnis

De rechtbank in Den Haag spreekt dinsdag het vonnis uit in de zaak tegen Ramon A., dat meldt mediapartner Omroep West. De 39-jarige man uit Sneek wordt er van verdacht op 8 februari 2019 een terroristische aanslag te hebben willen plegen bij het Binnenhof. Het Openbaar Ministerie stelt dat de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar is en handelde in een psychose.

De man verklaarde twee weken geleden tijdens de behandeling van zijn strafzaak dat hij het plan had om op het Binnenhof te worden doodgeschoten door de politie. Hij was met de trein naar Den Haag gekomen om een zelfmoordaanslag te plegen. A. was op de marechaussee afgestapt voor de ingang van de Eerste Kamer en zou hebben gezegd dat hij een terrorist is. De marechaussee sloeg groot alarm, arresteerde de man en liet het Binnenhof ontruimen. In zijn tas werden twee vleesmessen gevonden.

Het Pieter Baan Centrum heeft geconcludeerd dat het misdrijf de man niet kan worden aangerekend. Het adviseert de rechtbank een langdurige behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens het Openbaar Ministerie kan de man poging moord en bedreiging worden verweten. Van een terroristisch motief is echter geen sprake, vindt het OM. De man handelde volgens justitie ‘vanuit een eigen persoonlijk motief en niet met de intentie om de samenleving schrik aan te jagen’.

Het OM acht de man niet strafbaar vanwege zijn psychose. Omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is zou hij moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Vooruitlopend op de uitspraak van dinsdag besloot de rechter al eerder een zorgmachtiging op te leggen. De man is voor de komende zes maanden gedwongen opgenomen op een Forensisch Psychiatrische Afdeling van de GGZ Friesland.