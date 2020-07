Opname in psychiatrische kliniek voor man die aanslag op Binnenhof wilde plegen

Twee mensen bij ADO Den Haag positief getest op corona

Een speler en een medewerker van voetbalclub ADO Den Haag zijn is positief getest op corona. Dat meldt mediapartner Omroep West. Beide werknemers hebben geen klachten, maar zijn wel geïsoleerd. De Haagse club laat weten dat het om één speler en één medewerker gaat, beiden zijn naar huis gestuurd.

Maandag, tijdens de eerste training zijn spelers, de technische staf en enkele personeelsleden getest op het virus. ‘In lijn met de protocollen wordt de situatie van de desbetreffende personen continu gemonitord’, zegt ADO Den Haag. Eind deze week test de club weer alle personeelsleden.

🦠 | Twee personen binnen ADO Den Haag zijn positief getest op het coronavirus. De Haagse club laat niet weten om wie het gaat, maar zegt wel dat het om één speler en een medewerker gaat. Beide medewerkers hebben geen klachten, maar zijn wel on quarantaine geplaatst. — Jim van der Deijl (@JimvanderDeijl) July 21, 2020

Uit landelijke cijfers valt op te maken dat de verspreiding van het coronavirus toeneemt. Het totaal aantal besmetting is in een week tijd bijna verdubbeld tot 987. Ook het aantal positieve tests is gestegen. Dat meldt NOS.