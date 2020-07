Werkzaamheden Houtrustweg deze week afgerond

De wegwerkzaamheden aan de Houtrustweg worden deze week afgerond. Het deel tussen de Pluvierstraat en de woningen van ZuidDuin is opgehoogd en verbreed. Deze herinrichting is onderdeel van de ontwikkeling van het voormalige Norfolkterrein.

Allure

De nieuwe rijweg is verder af komen te liggen van de bebouwing van Duindorp. De stoepen zijn verbreed en er is een fietspad in twee richtingen en een rijbaan met parkeerstroken aangelegd. De vernieuwde Houtrustweg is geasfalteerd en er geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Een groot gedeelte van de beplanting is al aangebracht. Tijdens het plantseizoen, in het najaar, volgt de laatste beplanting en wordt de weg onderdeel van het duinlandschap. “De Houtrustweg is nu echt een weg met allure”, laat wethouder Boudewijn Revis (stadsontwikkeling/ Scheveningen) weten, “en als in het najaar de beplanting volgt, dan wordt het een groene allee naar zee.”

Zeewering

De Houtrustweg is onderdeel van de zeewering. In verband met de waterveiligheid is daarom een deel van de weg opgehoogd. Om het hoogteverschil tussen de woningen en de weg op te vangen is er een keermuurtje geplaatst op de hoek van de Gruttostraat, Zeearendstraat en Zeezwaluwstraat. Om overlast te beperken zijn verschillende werkzaamheden gecombineerd. Zo is er ook de riolering vervangen en aangelegd en zijn er kabels en leidingen verlegd, vernieuwd en uitgebreid. Daarnaast is nieuwe verlichting aangebracht. De Mussenstrook langs de Houtrustweg is in fases verplaatst, zodat een van de grootste kolonies van mussen in Nederland volgend jaar een nieuw onderkomen heeft.

‘Stille’ voetbalkooi

Door de herinrichting en het ophogen van de weg was het nodig om de voetbalkooi te verplaatsen. Deze verschuift ongeveer 40 meter richting Zeezwaluwstraat en komt te liggen in een nieuw duinlandschap. De voetbalkooi wordt een zogeheten ‘stille’ kooi en wordt voorzien van draadstaal, dat weinig geluid veroorzaakt als een bal tegen de kooi wordt geschopt.