Black Lives Matter voorzichtig positief na gesprek met wethouder Van Alphen

“Het is goed om te zeggen dat Bert van Alphen zeker enthousiast is over de aanpak van institutioneel racisme, maar we zitten nog niet helemaal op een lijn over hoe we dat nou gaan aanpakken”, vertelt Levi Ommen namens Black Lives Matter (BLM) in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. BLM had afgelopen donderdag een gesprek met wethouder Van Alphen over het onderwerp. “Wat zij aangaven als oplossing was een dialoog voeren met de stad. Dat zien wij niet als een oplossing voor institutioneel racisme. Er zijn cijfers over. Je kunt overal kijken en je ziet de incidenten. Kijk naar de cijfers en kijk waar het mis gaat”, zo betoogt Ommen.

Black Lives Matter heeft haar wensen voor een aanpak van racisme meegegeven aan de wethouder. “Ten eerste willen we een wethouder die integraal gaat over institutioneel racisme. Er moet echt iets worden gedaan aan etnisch profileren door de politie en het derde punt gaat over onderwijs. En dan voornamelijk over onder-advisering en de vooroordelen die daarbij komen kijken.”

“Wat ze nu hebben gedaan is dat ze nota’s opstellen. Wij mogen daar feedback op geven.” Het is niet gezegd dat er ook iets met die feedback zal worden gedaan zo vertelt Ommen: “Er is gelijk een disclaimer meegegeven. Het is wel bijzonder om dat zo mee te geven. Maar we gaan het zien.” De verwachting van BLM is dat er na de zomer een actieplan volgt.

Black Lives Matter demonstreerde in korte tijd meermaals in Den Haag, daardoor is het onderwerp institutioneel meer op de agenda gekomen, vind ook Ommen: “Ik denk zeker wel als je kijkt naar de afgelopen jaren dat het steeds meer acceptabel wordt om over discriminatie te praten. Hoeveel vooruitgang we maken is een andere zaak. Het feit dat je niet meteen als ‘slecht’ wordt weggezet als je het aankaart, dat is wel een grote verandering.”

Luister hier naar het gesprek met Levi Ommen op Den Haag FM.