Feestgangers gooien stenen naar politie na beëindigen feest

Flink wat agenten moesten in de nacht van dinsdag op woensdag worden ingezet om een feestje in een huis in de Steijnlaan in de Haagse wijk Transvaal te beëindigen. Dat meldt mediapartner Omroep West. Toen de agenten aangaven dat het feestje moest stoppen, liepen de emoties hoog op.

Mensen die last hadden van het geluid uit het huis waarschuwden rond middernacht de politie. Toen agenten aankwamen, bleken daar dertig tot veertig mensen aanwezig te zijn. ‘De ruimte was te klein om onderling anderhalve meter afstand te houden, wat vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt gevraagd.’

Daarop verzochten de agenten de mensen de woning te verlaten. Een aantal gaf hier direct gehoor aan, maar een 17-jarige jongen was niet van plan het feest te beëindigen en beledigde de agenten. Hij is aangehouden, al verzette hij zich flink.

Vervolgens keerde een groep van ongeveer 25 feestgangers zich tegen de agenten. Ze gooiden spullen en stenen naar hen. Een steen beschadigde de voorruit van een politieauto. De agenten bleven ongedeerd, maar voor de veiligheid besloot de politie daarop omliggende straten korte tijd af te sluiten. Uiteindelijk zijn politiehonden ingezet om de rust te laten terugkeren.

De vier bewoners van de woning kregen een boete vanwege het overtreden van de coronavoorschriften. De agenten doen aangifte vanwege het geweld waarmee de agenten geconfronteerd werden. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt beelden van het feest. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.