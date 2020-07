Man scheurt met gestolen auto tegen het verkeer in door Schilderswijk

Haagse wedstrijden NK Stoepranden trappen af in Zuiderpark

In het Zuiderpark is woensdagmiddag de eerste competitiewedstrijd voor het Nederlands Kampioenschap (NK) Stoepranden. Het NK is een initiatief van Jantje Beton en bedoeld om spelen, bewegen en ook ontmoeten voor jong en oud te stimuleren.

Na de wedstrijden in het Zuiderpark woensdagmiddag wordt zaterdag stadsboerderij Schildershoeve aangedaan. Op 25 en 26 augustus staan stadsboerderijen Reigershof en Landzigt op het programma als locatie voor de te spelen wedstrijden. Een Haagse finale is er op 12 september bij de sportcampus Zuiderpark

Vanmiddag om 13 uur 1e NK #stoepranden mogelijkheid op stadsboerderij in #Zuiderpark #Escamp Doe jij mee samen met vriendje of vriendinnetje? = gratis – deelname: leeftijd 6 – 100 jaar https://t.co/HBSGKhiQHn @jantjebetonline @balstermartijn @Streetsport070 — StadsboerderijenDH (@StaboDenHaag) July 22, 2020

Initiator Jantje Beton had eerder laten weten dat er dit jaar geen landelijke finale zal zijn.

Foto: Sportcampus Zuiderpark/ Richard Mulder/ Archief