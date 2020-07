Heracles Almelo eerste tegenstander ADO Den Haag

De eerste wedstrijd voor ADO Den Haag in het nieuwe eredivisieseizoen zal zijn op zondag 13 september, dan staat een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo op het programma. Dat valt op te maken uit het conceptprogramma van de KNVB. De zondag erop is de eerste pot in het Cars Jeans Stadion, FC Groningen is dan de tegenstander.

Aan het eind van het seizoen 2020/2021 zullen Willem II (thuis) en FC Twente (uit) de geplande tegenstanders zijn van ADO.

๐Ÿ—’ Conceptschema @eredivisie = bekend! โœถ Zo 13/09, 14.30u ๐Ÿ†š Heracles (uit)

โœถ Zo 20/09, 12.15u ๐Ÿ†š Groningen (thuis)

โœถ Laatste speeldag ๐Ÿ†š FC Twente (uit) Lees meer โคต๏ธ — ADO Den Haag ๐Ÿ”ฐ (@ADODenHaag) July 22, 2020

De eerste oefenwedstrijd van ADO staat gepland tijdens het trainingskamp in Mierlo. MVV Maastricht is daar de tegenstander. In eigen huis zal er op 22 augustus een oefenduel zijn tegen Vitesse.