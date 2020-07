Man scheurt met gestolen auto tegen het verkeer in door Schilderswijk

Na een achtervolging door de Schilderswijk in Den Haag is een 43-jarige automobilist opgepakt op het Hobbemaplein. Dat meldt mediapartner Omroep West. De man werd dinsdagochtend staande gehouden door de politie omdat hij tegen het verkeer in reed op de Koningsstraat. Toen agenten een speekseltest wilden doen, omdat ze dachten dat de man had gedronken, startte hij de auto en ging hij ervandoor.

Met hoge snelheid reed de Hagenaar door de Schilderswijk. Tijdens de achtervolging botsten de vluchtauto en een politieauto tegen elkaar. De man stuurde zijn auto vervolgens naar het fietspad om verder te rijden. Uiteindelijk reden agenten de man klem, zodat hij wel moest stoppen.

De auto waar de Hagenaar in reed, bleek in de nacht van maandag op dinsdag gestolen. De eigenaar van de auto had nog niet gemerkt dat zijn wagen was verdwenen. In de auto werd drugs gevonden. De bestuurder is aangehouden en moest zijn rijbewijs inleveren. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.