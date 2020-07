“Zolang we daklozen geen opvang bieden liggen ze in onze voortuin”

Nog vijf plekken over in Haagse Openbare ruimte Prijs

Om aandacht te vragen voor de openbare ruimte is platform STAD dit jaar op zoek naar de mooiste openbare plekken in Den Haag. Het gaat daarbij om locaties die qua ontwikkeling niet ouder zijn dan drie jaar. In de verkiezing zijn nog vijf plekken over waar je op kunt stemmen.

Het gaat om wijkpark De Horst in Mariahoeve, wijkpark De Verademing in het Regentessekwartier, Buitenplaats Ockenburg in Loosduinen, de Loper Oude Centrum in de Stationsbuurt en de pleinen in Bezuidenhout Oost. Er is een juryprijs en een publieksprijs waarvoor Hagenaars tot 1 september kunnen stemmen.

“Een prettige en goed functionerende openbare ruimte is essentieel voor de kwaliteit van leven van alle Haagse bewoners”, zegt Jooske Baris van platform STAD over de prijs. Dat ze daarbij kijken naar relatief nieuwe plekken heeft volgens haar een speciale reden. “We wilden voorkomen dat klassiekers zouden winnen, we zijn op zoek naar nieuwe plekken die iets toevoegen aan de groei van de stad.”