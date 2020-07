STRAATVRAAG: Verkoopverbod lachgas op straat?

Als het aan wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA) ligt, wordt de verkoop van lachgas op straat per 1 oktober verboden. De wethouder zegt zich ‘grote zorgen’ te maken over het gebruik van het gas, vooral door jongeren. ‘Niet alleen veroorzaken ze veel overlast in onze speeltuintjes, op straat en op het strand, ook riskeren ze grote risico’s voor de eigen gezondheid en die van anderen. Hoog tijd om deze schadelijke straathandel aan banden te leggen,’ stelt hij. De gemeenteraad stemt binnenkort over het plan.

Verslaggever Pim Markering ging de straat op met de vraag: Is dit een goed plan?