Strandtenthouder over sluiten parkeerplaats Zwarte Pad: “Dan redden de strandtenten het niet”

Op verzoek van GroenLinks gaat de gemeente onderzoeken hoe de parkeerplaats aan het Zwarte Pad gesloten kan worden. Raadslid Mariëlle Vavier van GroenLinks is blij met dit vooruitzicht en ziet veel mogelijkheden. Zij verwacht dat het verdwijnen van de parkeerplaats de natuur en leefbaarheid van het gebied zal vergroten. De ondernemers van het Zwarte Pad hebben echter baat bij de parkeerplaats. “De parkeerplaats is de levensader van het Zwarte Pad. Zonder die parkeerplaats redden de strandtenten het niet. Dat gaat grote economische schade geven”, zegt Annejet Phillipse van Beachclub Culpepper in Haagse Ochtendradio op Den Haag FM.

Dinsdagavond debatteerde de Haagse gemeenteraad over de aanpassingen op de kruising van de Zwolsestraat en de Gevers Duynootweg. Wethouder Revis heeft toegezegd te onderzoeken hoe de parkeerplaats geheel of gedeeltelijk kan worden teruggegeven aan de natuur. Hiermee komt er minder stikstofuitstoot en ongezonde lucht en hoeven auto’s niet helemaal door Scheveningen te rijden naar deze parkeerplaats. Vavier: “Daarmee slaan we meerdere vliegen in één klap. Met de schonere lucht beschermen we het kwetsbare duingebied én de gezondheid van Scheveningers met longaandoeningen. Het levert ook nog eens een flinke afname van stikstofdepositie op. Bovendien zal Scheveningen hierdoor hopelijk minder last krijgen van files op zomerse dagen.”

Volgens Phillipse is er juist behoefte aan meer parkeerplekken in Scheveningen. “Natuurlijk is er ook het openbaar vervoer, maar in de praktijk blijkt dat veel strandgangers toch met de auto komen. Tot aan het puntje van het Zwarte Pad zijn er 15 strandtenten. Onze gasten en dagjesmensen parkeren allemaal op die parkeerplaats. We hebben veel zakelijke en culturele evenementen dus het is voor ons cruciaal dat er parkeergelegenheid is”. Daarnaast maakt Phillipse zich zorgen om het gebouw aan de Noordboulevard waar in eerste instantie het Hard Rock Café in zou komen. “Er kunnen iets van 1500 mensen in dat gebouw, die moeten ook allemaal parkeren”, zegt Phillipse.

De strandtenthouder begrijpt welke voordelen er bij het verdwijnen van de parkeerplaats gebaat zijn, maar zou graag een andere oplossing zien. Phillipse: “In Noordwijk hebben ze parkeerplaatsen onder de duinen gemaakt. Dat zou hier misschien ook een optie zijn? Deze parkeerplaats heeft ongeveer 700 plaatsen waarvan de helft voor bewoners en bedrijven in de buurt is. Los van het leed dat je veroorzaakt voor ondernemers door de parkeerplaat te sluiten, voorzie je ook in een behoefte van mensen door horeca aan te bieden”.