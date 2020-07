Toename coronabesmettingen: ‘Zorg dat je gedrag niet verslapt’

Meer in

De rode draad in het stijgende aantal coronabesmettingen is grote groepen bij elkaar, zonder anderhalve meter afstand te houden. Dat zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. ‘Die stijging is een waarschuwing.’ Hij noemt het ‘geen goede ontwikkeling’, zo schrijft mediapartner Omroep West na de persconferentie van Grapperhaus.

Volgens Grapperhaus is het van groot belang dat iedereen zich aan de basisregels houdt. ‘Wij moeten het met elkaar kunnen opbrengen ervoor te zorgen dat het weer de goede kant op gaat.’ Op dit moment is de stijging van het aantal besmettingen nog geen reden voor nieuwe maatregelen.

‘Zorg dat je gedrag niet verslapt’, is de dringende boodschap van de justitieminister. ‘Ik vind dat u dit echt als een heel ernstige waarschuwing moet zien. En iedereen die denkt: ach, het kan wel. Nee mensen, het kan niet.’

Basisregels

Het kabinet volgt de adviezen van het Outbreak Management team (OMT), het team wetenschappers en deskundigen dat het kabinet adviseert bij de aanpak van het virus. De basisregels zoals anderhalve meter afstand houden ‘helpen het beste’.

De minister heeft woensdagmiddag overlegd met Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad. Als we ons niet aan de regels houden ‘kan het zomaar zijn dat burgemeesters lokaal moeten ingrijpen’, waarschuwde Grapperhaus.