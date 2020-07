“Zolang we daklozen geen opvang bieden liggen ze in onze voortuin”

Een betere en integrale aanpak van dak- en thuislozen in Den Haag zou een oplossing kunnen zijn voor de overlast die wordt ervaren op het Anna van Buerenplein. Dat betoogt Joy Falkena van Straat Consulaat. “Ik denk dat het goed is dat de wethouders Wonen, Maatschappelijke Opvang en Jeugd & Beschermd Wonen met elkaar om tafel gaan om een masterplan te maken om een oplossing hiervoor te vinden. Op korte termijn. We hebben een collegeakkoord, daarin is afgesproken dat er niemand op straat hoeft te slapen. En toch hebben we een wachtlijst van meer dan 100 mensen”, zegt Falkena in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM.

Ondernemers spreken over stevige overlast die ze ervaren. Zo zouden daklozen en drugsgebruikers op hun terrasmeubilair overnachten, vallen ze gasten lastig en gebruiken ze de achterdeur van de horecaondernemers als hun toilet. “Ik kan de situatie niet ontkennen”, vertelt Falkena: “Ik vind het ontzettend vervelend dat mensen slapen onder een afdakje, hun tanden poetsen in de fontein en hun behoefte doen. Ik denk persoonlijk dat mensen liever hun behoefte doen op het toilet, slapen in een bed en een kraantje hebben om de tanden te poetsen. We hebben op dit moment een wachtlijst van meer dan 100 mensen voor een basisvoorziening. Zolang we deze mensen geen opvang bieden liggen ze in onze voortuin.”

Opjagen en bekeuren van overlastgevers is volgens Joy geen oplossing. “Ik snap dat dit een vervelend aangezicht is. Maar ergens ben ik ook wel blij dat het zichtbaar is. Nu hoeven we de discussie niet te voeren of mensen buiten op straat slapen. Ik denk dat we nu de discussie moeten voeren hoe we dit oplossen.” Ook onder daklozen wordt er volgens Falkena gesproken over het gebrek aan opvang: “Zij zeggen zelf dat het nog niet eerder zo geweest is dat er geen plek voor ze was. Gister sprak ik iemand bij wie alles ontruimd is. Dan staat er een lange man voor me. Op zijn blote voeten, omdat ook zijn schoenen zijn weggegooid. Dat raakt me.”

“We hebben een groeiende wachtlijst. Dat komt ook omdat mensen niet doorstromen. We hebben bezuinigd op GGZ, we bezuinigen op jeugd. Zo wordt de groep alleen maar groter. Als we niet willen dat ze in onze achtertuin liggen, dan liggen ze in de voortuin. Ik zou er echt voor pleiten om, op een kleinschalige manier, mensen verdeeld over de stad op te vangen.”

