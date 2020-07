Burgemeester kondigt blowverbod aan om overlast op Scheveningen te bestrijden

Het CDA in Den Haag spreekt van ‘goed nieuws‘ nu duidelijk is geworden dat er een verbod op het gebruik van softdrugs kan gaan gelden op Scheveningen. De ambitie daartoe werd deze week door burgemeester Jan van Zanen gedeeld met de Haagse gemeenteraad. “In het kader van de integrale aanpak van de overlast op en rond de Boulevard van Scheveningen het noodzakelijk is om zo spoedig mogelijk een verbod op het gebruik van softdrugs aan de kuststrook van Scheveningen voor de periode van 6 maanden”, zo wordt geschreven.

“Het is alleen maar toe te juichen wat ons betreft. Fijn dat dat gebied de overlast bespaard kan worden van blowers die zich misdragen”, zegt Kavish Partiman in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. Als het aan Partiman ligt wordt een blowverbod breder ingezet in de stad: “Er is een aantal gebieden in onze stad waar de leefbaarheid onder druk staat, mede door het gebruik van drugs. Een daarvan is de Weimarstraat. Ik denk dat een voorstel voor een blowverbod in dat gebied toe te passen ook wel voor een stukje verlichting kan gaan zorgen.”

Partiman is voorstander van meerdere blowverboden in de stad. “We weten dat er meerdere gebieden zijn waar de leefbaarheid onder druk staat. Er ligt een motie om die gebieden in kaart te brengen. We moeten in die gebieden de leefbaarheid terug laten komen. Als het werkbaar zou zijn, voor de politie, om daar een blowverbod te hebben en als de politie denkt dat ze daarmee geholpen zou zijn zou je het CDA als daarvan kunnen zien.” Wanneer het CDA het zelf zou mogen zeggen dan zou er een stadsbreed verbod zijn op drugsgebruik. “Het liefst helemaal niet in deze stad. Wij zijn geen voorstander van drugsgebruik.”

Peter Bos van de Haagse Stadspartij vind een blowverbod op Scheveningen niet nodig. “Allereerst is er helemaal geen sprake van uitbreiding van een blowverbod. In 2018 is er een proef gehouden, voor zes maanden, in dertien gebieden. Na een half jaar is dat opgehouden en sindsdien hebben we geen blowverbod meer. Nu zie ik ineens dat de burgemeester op eigen houtje heeft besloten om een blowverbod in te stellen. Terwijl de raad daar nog helemaal niks over gezegd heeft.” Een verbod is wat Bos betreft ook niet nodig. “Ik heb zelf in 2018 gezegd dat ik geen voorstander ben van een blowverbod, omdat het overbodig is.” De APV zou al afdoende zijn om te kunnen handhaven op overlast. “Daar sta ik nog steeds achter.”

Het aangekondigde verbod zou gelden voor de kuststrook omsloten door en inclusief de straten: Noordelijk Havenhoofd – Strandweg – Gevers Deynootweg – Adriaan Maasplein – de gehele Zeekant – Rederserf – De Pier – Zwarte pad. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

