Opnieuw zes aanhoudingen na ongeregeldheden Malieveld

De politie heeft de afgelopen dagen zes mannen uit Den Haag, Delft, Rijswijk en Gouda aangehouden die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij de rellen op het Malieveld op 21 juni. Dat meldt mediapartner Omroep West. De politie verwacht op korte termijn nog twee verdachten aan te kunnen voor de ongeregeldheden die ontstonden na de verboden demonstratie van de actiegroep Virus Waanzin.

Virus Waanzin wilde op 21 juni demonstreren tegen de coronamaatregelen. Deze demonstratie werd door toenmalig burgemeester Johan Remkes verboden. Toch kwamen er demonstranten naar Den Haag, waarna rellen tussen de demonstranten en de politie uitbraken. De politie hield die zondag in totaal 425 personen aan.

Van die aangehouden relschoppers worden er elf verdacht van openlijke geweldpleging. De politie heeft in de zoektocht naar de overige verdachten beelden van de rellen verspreid via het opsporingsprogramma Team West. Hier werden de foto’s van acht mensen vertoond. De politie kreeg naar eigen zeggen een groot aantal tips, waaronder de identiteit van zes van de verdachten. Uit eigen onderzoek kwam de politie ook nog achter twee andere verdachten. Van deze acht verdachten zijn er deze week zes aangehouden, en de politie verwacht de andere twee vermoedelijke relschoppers later aan te kunnen houden.

Vrijgelaten

Dinsdag werden er een 31-jarige man uit Delft en een 39-jarige man uit Gouda aangehouden. De Delftenaar zit nog vast en wordt donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De man uit Gouda is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

Donderdag hield de politie nog eens vier verdachten aan, namelijk twee mannen uit Den Haag van 33 en 22 jaar, een 29-jarige man uit Delft en een 48-jarige man uit Rijswijk. Zij zullen door de politie worden verhoord. Met deze arrestaties komt het aantal aanhoudingen voor openlijke geweldpleging op 22. De politie is nog op zoek naar de identiteit van drie verdachten. De foto’s van deze personen staan nog steeds online.

Busmaatschappij

Naast het onderzoek naar de rellen rond het Malieveld is de politie ook een onderzoek gestart naar strafbare uitlatingen op social media die werden gedaan na de verboden demonstratie. Zo werd een busmaatschappij die betrokken was bij de vervoer van aangehouden demonstranten belaagd. Hiervoor werden al vijf personen door heel Nederland gehoord en de politie verwacht binnenkort nog vier personen hierover te spreken. Deze negen personen worden verdacht van opruiing, bedreiging en belediging.