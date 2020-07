Willie Wartaal brengt muzikale ode aan ‘Mozes en de kroon van de farao’

Willie Wartaal brengt donderdag zijn nieuwe nummer ‘Mootje’ uit, voor het maken van de track werd hij geïnspireerd door het schilderij ‘Mozes en de kroon van de farao’. Het maken van een ode aan een van de kunstwerken in het Mauritshuis is onderdeel van de muzikale serie ‘Bekijk het Mauritshuis met je oren’.

Om inspiratie op te doen voor zijn track mocht Wartaal tijdens de intelligente lockdown alleen rondlopen in het Mauritshuis. “Ik vind het echt leuk hier man. Gewoon een hele gekke schatkist”, zegt Wartaal daarover.

Het schilderij ‘Mozes en de kroon van de farao’ werd uiteindelijk zijn inspiratiebron voor de track. “Het verhaal op het kunstwerk speelt zich af in het oude Egypte. De vondeling Mozes werd door de raadgevers van de farao gezien als een bedreiging voor diens troon. Jan Steen beeldde de farao uit als een oude man die chagrijnig op zijn troon zit, omdat hij voelt dat zijn tijd is gekomen”, schrijft het Mauritshuis over het werk van Jan Steen uit 1670.

Het nummer is vanavond voor het eerst te horen bij het livestream-concert vanuit het Mauritshuis. Eerder maakte Spinvis het nummer ‘Parel’, zangeres MEROl kwam met ‘Slippertje’ en Harrie Jekkers bracht ‘Gezicht op Delft uit.’