Zes jaar cel voor moeder die op haar zoontje instak

Moeder Raquel (49) die vorig jaar zomer in hun huis op de Trezoriersdreef in Den Haag met een mes meermalen op haar toen 10-jarige zoontje instak, moet zes jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag beslist, zo meldt mediapartner Omroep West.

Op 15 augustus 2019 rond 13.00 uur speelt het drama zich af. De vrouw vraagt haar zoontje om op kussens op de grond te liggen en steekt met een groot keukenmes meermalen in op hem. Ze raakte hem in zijn borst en rug. De vrouw zegt dat ze niet meer kan herinneren wat er precies is gebeurd. Het jongetje weet uiteindelijk te ontsnappen door met zijn armpje uit het raam keihard om hulp te schreeuwen.

Volgens de rechtbank was de vrouw volledig toerekeningsvatbaar toen ze de jongen neerstak. Het is onbekend hoe het nu met de jongen gaat. Hij woont bij zijn vader in huis.