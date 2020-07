Acteer- en raples voor jongeren in zomerweek bij Theater Dakota

In Theater Dakota wordt komende week ‘Zomerweek YOUNG’ georganiseerd, een week waarin het cultuuranker dagelijks activiteiten aanbiedt voor jongeren van 12 tot 18 jaar oud. “Er zijn acteerlessen, of je kunt werken aan eigen teksten met rapper Umit-C. We gaan met een groep op wijksafari, zoeken naar verhalen uit de eigen wijk en leren wat eetbaar is in het Zuiderpark”, vertelt Frandjescka Balootje in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Het wordt echt een avontuur.”

Het programma van de zomerweek wordt maandagochtend afgetrapt met een ImproBattle. De dagen erna staan onder meer interviews, de wijksafari en raples met Umit-C op het programma. Op vrijdag wordt de zomerweek afgesloten met pizza en de Ook van Jou buitenbioscoop.

Het hele programma van de activiteiten tussen 10.00 en 15.00 uur is te vinden op de website van het theater.

Luister hier naar naar het gesprek met Frandjescka Balootje op Den Haag FM.