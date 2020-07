Tess et Les Moutons vrijdagavond in halve finale We Want More

GGD Haaglanden ziet grote toename voor aanvragen coronatest

Uit landelijke cijfers viel deze week op te maken dat de verspreiding van het coronavirus toeneemt. Het totaal aantal besmetting is in een week tijd bijna verdubbeld tot 987. Ook het aantal positieve tests is gestegen. Dat meldde de NOS. Ook in Zuid-Holland nam het aantal gevallen van besmetting toe. “Het is alleszins duidelijk dat er de laatste weken een lichte stijging is”, zegt Eric de Coster van GGD Haaglanden daarover. “Het is moeilijk te zeggen hoe dit zich door zal zetten. De vraag is natuurlijk hoe groot de tweede golf zal zijn. En dat zal afhangen hoe de bevolking de afstandsregels en hygiëneregels zal toepassen. En of men zich op tijd laat testen bij klachten en vermijdt om in grote druktes rond te lopen.”

“Laat ons hopen dat mensen vooral goed beseffen dat het bij iedereen ligt hoe de golf zich verder gaat uitbreiden. Het is echt aan iedereen om mee te doen. Niet alleen de medische sector”, zegt Corter in Rob’s Tussendoortje op Den Haag FM. “Houdt afstand van iedereen, pas goede hygiëne toe, hoest in je elleboog. Ben je ziek? Ga niet meer buiten en laat je testen. Dat is het belangrijkste wat we allemaal kunnen doen.”

Over regionale cijfers in Haaglanden is volgens de arts infectieziektebestrijding nog niet veel zinnigs te zeggen. “Dat is voor het moment wat vroeg. Je hebt wat tijd nodig om een trend te zien. We zien wel een zeer grote toename van aanvragen voor testen. Dat zit echt vol. Dat betekent dat er meer vraag is en dat er waarschijnlijk meer gevallen gaan komen. We zien ook de voorbije weken dat we dagelijks iets meer positieve gevallen gemeld krijgen. Dus wat mij betreft gaat het, net als de rest van het land, in een stijgende richting.”

Vrijdag werd tevens duidelijk dat het kabinet het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw om advies gaat vragen over het gebruik van mondkapjes. “Er is geen hard wetenschappelijk bewijs voor of tegen het mondmasker”, zegt Corter daarover. “Je hebt een chirurgisch mondmasker of het echte medische masker. Dat is bewezen effectief in de omstandigheid van medische zorg. Alleen zijn die niet voor handen voor de algemene bevolking. Vooralsnog. Dus we zijn toegewezen op de zelfgemaakte, of zeg maar de industrieel gemaakte, maar niet op medische basis gemaakte mondmaskers. En die zijn minder effectief. Dat is wel aangetoond.”

Toch kan het dragen van een mondkapje wel zinvol zijn. “Daarentegen is het wel zo, dat als iedereen dat draagt, dat je wel meer voorkomt dat mensen viruspartikels verspreiden. Het is niet alleen een barrière bij het inademen, maar ook bij het uitademen. Dat betekent dat als iemand besmet rondloopt en dat niet weet, die zal met zo’n mondkapje een minder grote hoeveelheid, of minder ver, partikels uitademen dan dat ie het zonder zou doen. Het zal ongetwijfeld wel iets helpen aan de verspreiding van de partikels in een bepaalde ruimte.”

Luister hier naar het gesprek met Eric de Coster op Den Haag FM.