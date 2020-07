Haags Dierencentrum zoekt nieuwe baasjes en donaties voor 55 kittens

In het Haags Dierencentrum is de jaarlijkse geboortegolf van kittens aan de gang. Dat meldt mediapartner Omroep West. Het pension heeft 55 jonge katten in huis die allemaal een nieuw baasje zoeken. Daar zullen er nog wel wat bijkomen, want er is nog een zwangere poes die binnenkort gaat bevallen.

Bij het asiel vangen ze vaak nestjes met kittens op die zijn gedumpt door mensen die geen jonkies willen, of niet weten wat ze er mee aan moeten. Een binnengebracht dier dat zwanger is, is de eerste twee weken nog van de eigenaar. Meldt het baasje zich niet, dan worden de kittens aangeboden voor adoptie. Om alle kittens te kunnen voorzien is het Haags Dierencentrum ook op zoek naar mensen die een bijdrage willen doneren. Het asiel is een inzamelingsactie gestart om zoveel mogelijk geld voor de kittens op te halen.