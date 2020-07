Meer deelscooters in Den Haag na succesvolle pilot

De concurrentiestrijd tussen de aanbieders van deelscooters barst dit jaar los in Den Haag. Op dit moment zijn er 850 deelscooters in de stad, maar dat worden er straks 2,000. Nu rijden er al scooters rond van Felyx en Go Sharing. Later dit jaar worden ook deelscooters van Check en Fly toegestaan in Den Haag.

Verslaggever Tjalina Nijholt deed een test met verschillende aanbieders van de scooters. Go Sharing rekent 29 cent per minuut, bij Felyx is dat 30 cent. Check gaat straks 25 cent per minuut vragen, met een instaptarief van een euro. “De verschillen zijn minimaal.”

Nu er meer deelscooters zijn wordt er ook overlast ervaren na het gebruik van de voertuigen. “Op zich zijn wij best wel voorstander van deelconcepten”, zegt Jeroen Oosterwal van de bewonersvereniging Rond het Plein. “Maar we maken ons wel een beetje zorgen over de hoeveelheid. De drukte. Scooters die overal en nergens geparkeerd staan.” Online zijn vaker klachten te zien over waar de scooters worden achtergelaten. Wethouder Robert van Asten liet in het AD weten dat de bedrijven op het hart wordt gedrukt om overlast te voorkomen.